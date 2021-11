Vereador Gustavo Carvalho rebate W. Bonfim; “devo satisfação ao povo, não a ele”

O vereador Gustavo de Carvalho (PSDB )rebateu duramente as críticas feitas pelo pré-candidato ao Governo do Estado, Washington Bonfim, na última semana. Bonfim atacou os vereadores do PSDB que, segundo ele, teriam trocado os ideais do partido, e da gestão do ex-prefeito Firmino Filho, por cargos na gestão de Dr. Pessoa. Em resposta Gustavo revelou que não “deve” satisfação a Washington e sim aos eleitores que o apoiaram. O clima de instabilidade no PSDB se instalou após a morte trágica do ex-prefeito Firmino Filho, correntes ligadas ao ex-gestor buscam o protagonismo na construção do legado do ex-prefeito.



Gustavo de Carvalho afirmou que não irá mudar o seu perfil de atuação política por causa das críticas de Bonfim e contra-atacou o ex-secretário de Teresina

“Todo mundo tem o direito de expressar o que pensa, porém não é o meu perfil, não tenho um perfil de bater, não tenho o perfil de fazer oposição, tenho o perfil de diálogo. Sempre fui dessa forma e não vou mudar meu pensamento em relação à conduta e minha forma de agir. Fui eleito pelo PSDB e devo satisfação a quase seis mil votos que eu tirei, as pessoas que votaram na gente e dedicaram esse carinho. Irei honrar o nosso mandato, mas quando houver necessidade de dialogar com o Prefeito iremos buscar ele”, finalizou o vereador da capital.

