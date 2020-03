Vereador Enzo Samuel diz que ainda não definiu rumo partidário

De saída do PC do B, o vereador Enzo Samuel ainda não definiu em qual partido irá se filiar para disputar a reeleição no próximo mês de outubro. Apesar de ter convites de algumas siglas, o parlamentar diz que ainda vai analisar os cenários antes de tomar uma decisão definitiva sobre o seu futuro político.

“Vamos analisar com calma. Temos que procurar o melhor caminho, procurar uma identificação. Então, vamos analisar todas as possibilidades com calma, durante esse período de janela partidária”, afirmou Enzo, que trabalha para escolher um partido que faça parte da base aliada do prefeito Firmino Filho.



Vereador Enzo Samuel diz que vai analisar todas as possibilidades com calma para melhor escolha - Foto: Arquivo O Dia



Nos bastidores, circula a informação que Enzo Samuel deve assinar nos próximos dias a ficha de filiação ao Progressistas. Ao ser questionado sobre a possibilidade, o parlamentar prefere desconversar, mas ressalta que deve anunciar um posicionamento antes do final do mês de março.

“A gente vem conversando e dialogando muito, mas ainda não existe uma decisão. É uma decisão que você tem que tomar com muito cuidado e carinho”, ressaltou Enzo Samuel.

Natanael Souza, do Jornal O Dia