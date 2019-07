Vereador Dudu oficializa candidatura ao diretório estadual do PT

O vereador Edilberto Borges, o Dudu, lança nesta manhã (5) sua candidatura à presidência do diretório do Partido dos Trabalhadores (PT) no Piauí. O evento acontecerá na sede da sigla em Teresina e terá participação de Joaquim Soriano, membro da executiva nacional da sigla e diretor da Fundação Perseu Abramo.

(Foto: Poliana Oliveira/ODIA)

“É o pontapé para discutirmos com os filiados os rumos do PT a partir de 2020”, disse. O grupo, ligado a corrente petista ‘Democracia Socialista’, também terá chapa pelo diretório nacional. Dudu considera a necessidade de mudança na forma como o partido vem sendo conduzido, tanto a nível nacional como estadual. “Quando se faz reflexão, temos que assumir erros, para que possamos acertar”, avaliou.

O parlamentar afirmou ser necessário uma reavaliação das bandeiras do partido, mais exatamente dos resultados alcançados por ela. Acerca da condução do PT na esfera estadual, defendeu uma maior aproximação às bases, principalmente aos dos municípios do interior.

“Precisamos fortalecer as regionais, que antes tinham seus recursos e como minimamente andar, mas hoje isso se acabou. Vejo muito companheiro nosso criticando nos municípios do interior só são procurados em época de caravana e campanha e são eles que recebem a todos nós e não os aliados de outros partidos”, declarou Dudu.

Além do vereador, o PT deve ter ao menos mais duas chapas disputando o diretório estadual, uma liderada por Joseane Borges, ligada ao grupo político da deputada Flora Izabel, e outra comandada pelo deputado Assis Carvalho, atual presidente do partido que tenta recondução ao cargo.

João MagalhãesBreno Cavalcante