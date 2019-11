Vereador defende permanência de Flávio Nogueira no PDT

O vereador Evandro Hidd, presidente do diretório municipal do PDT, defendeu a permanência do deputado federal Flávio Nogueira no partido. O impasse que envolve Flávio e o PDT, porém, não influencia a estratégia da sigla para as eleições municipais do próximo ano.

“O PDT a nível municipal está muito bem resolvido. A nível estadual tem essa questão (indecisão se Flávio Nogueira segue no partido), mas que está sendo resolvido pela direção nacional. Estive com o deputado Flávio Nogueira na última sexta-feira e disse que é muito mais importante ele no partido do que fora”.

O partido pretende lançar os 44 candidatos que a legislação permite para cada sigla. Evandro Hidd acredita que o PDT possa ampliar a bancada de vereadores de um para três parlamentares.

Na disputa pela prefeitura de Teresina, o PDT já definiu que vai apoiar o candidato indicado pelo prefeitoFirmino Filho. “Já participamos da eleição de 2016, estamos participando da gestão do prefeito Firmino. Nada mais natural que o PDT caminhe com Firmino Filho nas eleições de 2020”, finalizou.

Vereador declarou apoio do PDT ao candidato indicado pelo prefeito Firmino Filho (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

Otávio Neto