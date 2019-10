Vereador defende integração entre ônibus e metrô em Teresina

Após anúncio da Companhia Metropolitana de Transportes do Piauí (CMTP) de que o metrô de Teresina passará a funcionar aos sábados, o vereador Inácio Carvalho (Progressistas) defende agora que o transporte coletivo de Teresina seja integrado com o metrô. O parlamentar afirmou em entrevista a rádio O DIA que já existem conversas entre os envolvidos para a implantação do sistema.

“Conversei com o Marcelino (Lopes), diretor do SETUT, ele se mostrou favorável. Há um entendimento com a administração do Metrô. A viabilidade é concreta”, disse. Segundo a proposta, os passageiro da região do grande Dirceu, por exemplo, seguiriam de ônibus até estações de transbordo e embarcariam na sequência no transporte ferroviário até o centro da Capital, em um tempo estimado de 25 minutos.

Vereador Inácio Carvalho em entrevista a rádio O DIA (Foto: Elias Fontenele)

Inácio Carvalho acredita que esse formato possa diminuir as despesas do transporte coletivo e leve a diminuição do valor da tarifa paga pelo usuário. “O ônibus passará a economizar. A partir do momento que ele terá percursos menores, o índice de passageiros vai diminuir e isso vai aliviar as finanças. O que não podemos concordar é com o usuário do transporte coletivo esperar horas e horas sofrendo em terminais de integração de ônibus.

Metrô aos sábados

O metrô de Teresina passa a funcionar aos sábados a partir do próximo dia 26 de outubro. A partir das 7h, um Café da Manhã recepciona os usuários. Logo depois, às 8h, o passeio inaugural, com a presença do governador Wellington Dias, segue da Estação Frei Serafim até a Estação Alberto Silva.

Otávio Neto