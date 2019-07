Vereador da base de Firmino admite aproximação de JVC

O vereador de Teresina, Nilson Cavalcante (Progressistas), integrante do grupo de aliados do prefeito Firmino Filho (PSDB) na Câmara Municipal (CMT), admitiu conversas com o ex-senador João Vicente Claudino (JVC), que atualmente preside o PTB no Piauí e tenta organizar o partido para as eleições municipais do ano que vem.



Segundo Nilson, a aproximação não é problemática, haja vista que o empresário e o tucano dão demonstrações públicas de que deve estar no mesmo palanque na disputa eleitoral do próximo ano. “Temos conversado. Ele tem muito interesse no novo cenário político do estado e está comprometido a estar na base do prefeito na próxima eleição. Se for escolhido o candidato do prefeito, irá abraçar essa candidatura”, disse.

O parlamentar ainda ressaltou que o ex-senador é um bom nome para disputar a sucessão de Firmino em 2020. “O prefeito sempre coloca que o candidato não necessariamente seja do PSDB, mas alguém que esteja na base e na composição, que é o que interessa”, ressaltou.

Apesar de nenhum acerto até o momento, estima-se que Nilson e outros vereadores participem de uma reunião com JVC nos próximos dias para tratar de uma possível filiação ao PTB, que pretende aumentar sua representatividade no legislativo municipal. “O projeto dele é eleger de três a quatro vereadores, e já tem um leque de boas opções”, concluiu.

(Breno Cavalcante e João Magalhães)

João MagalhãesNatanael Souza