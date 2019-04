Vereador Caio Bucar deixa a Câmara e assume a Eturb

O vereador Caio Bucar (PRTB) assume nessa segunda-feira (01) o comando da Empresa Teresinense de Serviços Urbanos – ETURB. A solenidade acontece às 10h, no Palácio da Cidade, sede do executivo municipal, e marca mais um capítulo da reforma administrativa na equipe do prefeito Firmino Filho (PSDB).

Na Eturb, o vereador terá como principal missão coordenar o trabalho de regularização fundiária na capital. Além disso, o órgão também responsável pela gestão de projetos voltados para o desenvolvimento urbano da capital e pela usina de asfaltamento do município.

Com a ida de Caio Bucar para a equipe administrativa de Firmino, quem assume a vaga na Câmara Municipal é o suplente Stanley Freire (PR), filho do ex-deputado federal Silas Freire(PRB).

Natanael Souza