Venâncio Cardoso recebe alta após seis dias internado em tratamento contra a Covid-19

O vereador Venâncio Cardoso (PSDB) recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira (16), após seis dias internado em um hospital particular de Teresina em tratamento de sintomas do novo coronavírus (Covid-19).

O parlamentar foi diagnosticado com a doença no começo deste mês, após uma viagem, mas tinha apenas sinais leves do vírus. No último sábado (5), porém, foi internado por recomendação médica após ter 40% dos pulmões comprometidos pela Covid-19.

Em nota, a assessoria do vereador frisou que ele segue em “processo de recuperação” em casa, onde continuará em isolamento e mantendo todos os cuidados com a saúde. A previsão é que Venâncio só volte às atividades parlamentares na próxima semana.



Confira a nota na íntegra:

O vereador Venâncio Cardoso (PSDB) recebeu alta no fim da manhã desta quarta-feira (16), após passar seis dias internados em um hospital particular de Teresina.

Venâncio testou positivo para Covid-19 no sábado (5), após uma viagem e foi internado na última quinta-feira (10), por recomendação da médica Dra. Luana Chaib. Ele chegou a ter 40% dos pulmões comprometidos e inflamação PCR 132.

Ainda em processo de recuperação, o vereador deve continuar em isolamento, recebendo cuidados em casa. Venâncio deve voltar às suas atividades na Câmara Municipal de Teresina por videochamada já na próxima semana.

