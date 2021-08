Venâncio Cardoso, do PSDB, declara apoio a Rafael Fonteles, do PT

Um tucano votando no PT. O vereador Venâncio Cardoso (PSDB) declarou na manhã desta quarta (11) que votará no candidato do PT, Rafael Fonteles, para o governo do Estado. O caso inusitado é o primeiro apoio declarado de um membro de um partido de oposição ao candidato de Wellington Dias (PT).





Filho da deputada Flora Izabel (PT), o parlamentar tem raízes históricas na esquerda, porém se filiou ao PSDB por aliança com o ex-prefeito Firmino Filho.

Venâncio explicou os motivos que levaram a sua decisão e revelou que não acredita na candidatura de Ciro Nogueira (PP) ao governo do Piauí.

"Já conversei com a direção do partido, o PSDB é democrático e no próximo ano vou estar acompanhando um cara que é contemporâneo meu, que é o Rafael Fonteles. Ele é um jovem qualificado e bem relacionado com a classe política. Agora o Rafael se torna o candidato único, já que com a ida para o Ministério não acredito que o Ciro seja candidato" afirmou o parlamentar.





