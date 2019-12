"Vamos trabalhar para filiar", diz presidente do PSL sobre grupo do Patriota

O presidente estadual do PSL, vereador Luis André, confirmou que está mantendo o diálogo com os vereadores e suplentes que atualmente fazem parte do Patriota. O grupo, composto por Gustavo de Carvalho, Neto do Angelim, Valdemir Virgino, Pedro Fernandes, Nilson Cavalcante e Zé Filho, pretende seguir unido para outra sigla para disputar as eleições do próximo ano.

De acordo com Luís André, as conversas com o grupo já estão bem adiantadas, mas a definição deve acontecer somente em 2020. “Vamos trabalhar para filiar. Estamos conversando com vários vereadores e suplentes. É o momento de construção da chapa. Durante o recesso, vamos intensificar as conversas. O nosso intuito é dobrar a bancada, sair de dois vereadores para quatro”, explicou.

O prefeito Firmino Filho deve ter um papel determinante na articulação que pode levar o grupo do Patriota aos quadros do PSL. Como todos os membros do grupo fazem parte da base, a ideia é que o chefe do executivo atue como uma espécie de avalista da formação de uma chapa proporcional competitiva.

Além do grupo do ligado ao Patriota, o PSL também trabalha para atrair outras lideranças ligadas ao prefeito Firmino Filho. O presidente estadual da sigla confirmou que mantém conversas com a suplente Luciana Sebim, que deve deixar em breve o PSDB.

“O PSL vai ser um partido protagonista nas eleições, quem sabe, com a segunda maior bancada da Câmara Municipal, a partir de 2021”, destacou.

Natanael Souza