Valter Alencar reforça pré-candidatura a prefeito de Teresina

O jurista Valter Alencar confirmou que irá disputar a Prefeitura de Teresina pelo PSC nas eleições do próximo mês de outubro. A decisão conta com apoio da direção nacional da sigla, que deve auxiliar o partido a construir candidaturas competitivas também no interior do estado.



Advogado e ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI), Valter Alencar teve sua primeira experiência no campo político em 2018, quando disputou o governo do estado, também pelo PSC. Para a disputa em 2020, Alencar, que preside o diretório estadual da sigla, terá a missão de organizar as chapas que vão disputar vagas nos legislativos municipais.



O jurista foca na elaboração de um plano de governo para a cidade - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“Estamos concentrados no PSC em ter representantes na disputa em todas as capitais do Brasil. Em Teresina não será diferente. Com a robustez de uma campanha organizada, e o apoio de dois governadores, o governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, e o governador Wilson Lima, do Amazonas. Com muita humildade queremos fazer esse passo, por uma Teresina que se renova, que se reconstrua. Precisamos ter eficiência na gestão”, afirmou o pré-candidato.

Valter Alencar também descartou a possibilidade de abrir mão da disputa majoritária para compor com outro candidato. Segundo ele, a decisão de entrar na disputa partiu da direção nacional do partido, que é comandado pelo pastor Everaldo Pereira.

“É um projeto do PSC nacional, por uma mudança efetiva da participação do PSC em todo o Brasil. A minha candidatura está posta, como candidato a prefeito de Teresina, e com a chapa de vereadores, com 44 nomes já definidos”, garantiu.

Natanael Souza e Maria Clara Estrêla