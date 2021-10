Valdeci Cavalcante chega ao Progressistas em busca do “engrandecimento do Piauí”

O empresário Valdeci Cavalcante e o seu filho, Dênis Cavalcante, oficializaram na última sexta (08) as suas filiações ao Progressistas. O presidente da Federação do Comércio do Piauí (Fecomercio-PI) é o primeiro nome de uma serie de filiações que legenda pretende fazer no estado, já nesta segunda está confirmada também a filiação do ex-deputado estadual Tadeu Maia.

Conhecido pela histórica gestão à frente das instituições do Sistema S no estado, o empresário dá o seu primeiro passo na política partidária. Muito crítico a gestão estadual nas redes sociais, Valdeci revela que a sua chegada não será para buscar cargos e sim para trabalhar pelo desenvolvimento do estado.

“Nossa família pensou muito antes de ingressar no Progressistas porque viemos não para buscar cargos ou importância política, de forma nenhuma, viemos para colaborar com o projeto de engrandecimento do nosso estado, temos que acabar com essa história de Piauí pobre, Piauí pequeno, sem um porto, sem ferrovias, sem produção”, criticou o empresário.

O gestor ainda lembrou do potencial econômico do estado e revelou que poderá ser candidato já nas próximas eleições.

“Tempos que pensar em grandes obras para o Piauí, porque o Piauí é um estado que pode alimentar o mundo, cadê as nossas ferrovias, rodovias, os nossos rios navegáveis? Precisamos fazer isso para libertar o estado e transformá-lo num arrecadador de impostos para ajudar a população mais carente. Se for preciso um candidato e o presidente Ciro nos indicar, nós vamos colaborar com o que pudermos fazer”, finalizou Valdeci Cavalcante.



