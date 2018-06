Urnas eletrônicas do PI passam por manutenção e testes antes das eleições

O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI), atendendo uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) irá realizar uma simulação de votação com pelo menos 640 urnas eletrônicas de todo o estado. O objetivo é identificar e registrar possíveis falhas persistentes para solucioná-las a tempo das eleições deste ano.

Além disso, cerca de 10.162 urnas já vinham passando por procedimentos manutenções preventivas como limpeza e checagem das cargas de baterias a partir do Sistema de Testes Exaustivos (STE), quando os componentes são testados por seis horas ininterruptas. Quando alguma das urnas apresenta algum problema técnico em um dos procedimentos citados, é realizado o conserto corretivo da falha.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

"Esta é apenas uma das muitas atividades desenvolvidas pelo TRE-PI, as quais, quando somadas, resultam numa eleição sem nenhum problema de natureza técnica, graças ao planejamento e engajamento do corpo de servidores do Tribunal”, destacou o presidente do TRE, desembargador Francisco Antônio Paes Landim Filho.

O serviço preventivo e corretivo é efetuado por servidores do TRE-PI, em conjunto com funcionários terceirizados. O acompanhamento, programação e fiscalização técnica é de competência da Seção de Logística e Voto Informatizado (SEVIN) do TRE-PI. Os trabalhos também são desenvolvidos nos polos de Piripiri, Batalha, Picos, Oeiras, Floriano, Corrente e São R. Nonato.

João Magalhães - Jornal O Dia