Tucanos confiam na candidatura de Silvio Mendes para reerguer o PSDB em Teresina

O processo de reconstrução do PSDB em Teresina passa pela candidatura de Silvio Mendes ao governo do Piauí. A informação foi confirmada por interlocutores do partido que apostam no nome do ex-prefeito para tentar reerguer a legenda. Em crise desde a morte do ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho, o PSDB enfrenta um processo de enfraquecimento. Várias lideranças históricas tucanas tem abandonado o partido em busca de sobrevivência política. Na última semana o ex-vereador Samuel Silveira foi mais um que saiu do PSDB e se filiou ao Progressistas.



Além de Samuel, o deputado estadual Marden Menezes é outro que deixará o PSDB para se filiar também ao Progressistas. O vereador Paulo Lopes (PSDB) mostrou confiança na reconstrução da legenda em Teresina. “Com a perda do nosso grande líder Firmino, nós sem dúvida tivemos muita dificuldade em fazer com que o partido se mantivesse grande como sempre foi na capital. Não tenho dúvida de que o PSDB na hora certa irá se reorganizar e irá sim mostrar a sua grande força que ainda tem na capital”, disse o vereador.

Com quatro cadeiras na Câmara Municipal de Teresina, o PSDB é o maior partido da capital em número de assentos , porém enfrenta dificuldades, já que os vereadores Venâncio Cardoso e Gustavo de Carvalho, apesar de ser do partido, caminham próximo a gestão de Dr. Pessoa. Apenas Paulo Lopes e Edson Melo fazem oposição à gestão. Para Paulo Lopes a candidatura de Silvio será crucial para o início dessa reconstrução. “O Dr. Sílvio é um nome que agrega, ele está hoje a frente desse processo de reconstrução, como o Luciano, como o próprio Edson Melo. Teresina conhece e confia no trabalho do Dr. Silvio, ele sendo o indicado como oi candidato ao governo irá sim fortalecer o PSDB na capital”, finalizou o parlamentar.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

