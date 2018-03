Trump ameaça cobrar multa de US$ 20 mi de atriz pornô por quebrar acordo

Na primeira vez em que seu nome aparece associado de modo explícito ao escândalo de Stormy Daniels, Donald Trump ameaça a atriz pornô que alega ter tido um caso com ele. O fato de ela ter violado um acordo de confidencialidade pode ser punido por multas de até US$ 20 milhões (R$ 65,6 milhões).

Há dois anos, advogados do presidente americano fecharam um acordo com Stephanie Clifford, nome real de Stormy, em que pagariam US$ 130 mil por seu silêncio a respeito de seu suposto affair com Trump.

Mas desde que o caso explodiu, e com a possibilidade de uma entrevista com a atriz ir ao ar na televisão, a equipe jurídica de Trump agora se movimenta para abafar o caso.

Quando Clifford decidiu processar o presidente para anular o acordo firmado em 2016, Trump contra-atacou tentando mudar o lugar do julgamento, levando o caso que começou num tribunal de Los Angeles para um tribunal federal, também com a tentativa de tirar a história dos holofotes.

O pedido de transferência do caso, no entanto, acabou expondo Trump, que até agora havia delegado a briga com Stormy Daniels a seu advogado. Ele também contratou Charles Harder, o advogado que defendeu Hulk Hogan num processo vitorioso contra o site de fofocas Gawker, que vazou um vídeo explícito do lutador.

