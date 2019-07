Tribunal de Justiça define lista tríplice de advogados vaga no TRE

O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI) definiu nessa segunda-feira (1), durante sessão administrativa ordinária, lista tríplice com advogados para concorrer ao cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) no biênio 2019/2020. Os três nomes mais votados foram Leandro Cavalcante de Carvalho, com 13 votos, Charlles Max Pessoa Marques da Rocha e Astrogildo Mendes de Assunção Filho, com 12 votos cada um.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

A lista tríplice vai ser enviada nos próximos dias ao TRE-PI, que deverá encaminhá-la à Presidência da República para definição do nome que integrará a Corte como juiz eleitoral efetivo representando o Quinto Constitucional na vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Piauí (OAB-PI) nos próximos dois anos.

Primeiro colocado da lista, Leandro Cavalcante de Carvalho é advogado, mestre em ciência política, e possui atuação há mais de 10 anos no Direito Eleitoral. Charles Marx, segundo colocado, já foi procurador geral do município de Teresina e chegou a assumir a Secretaria Municipal de Administração (Sema).

Natanael Souza - Jornal O Dia