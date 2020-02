Tribunal de Contas do Estado bloqueia contas de seis prefeituras

Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) bloqueou as contas de seis prefeituras e de 10 câmaras municipais devido a atraso, ausência de documentação e outras pendências nas prestações de contas de 2019.

Na sessão de ontem, o Plenário do Tribunal homologou, por unanimidade, as decisões monocráticas dos conselheiros, que analisaram a situação das instituições das quais são relatores e determinaram o bloqueio contas de quem estava com a prestação de contas irregular.



Corte de Contas também bloqueou recursos de dez câmaras municipais - Foto: Reprodução



Com a decisão, os gestores ficam impedidos de fazer pagamentos, saques e outras movimentações bancárias. O desbloqueio só é autorizado após a regularização da situação junto ao TCE-PI.

Foram bloqueadas as contas dos municípios de Manoel Emídio, Novo Oriente, Nossa Senhora De Nazaré, Regeneração, Passagem Franca do Piauí e Paes Landim.

Também tiveram suas contas bloqueadas as Câmaras Municipais de Acauã, Olho D’água do Piauí, Jacobina do Piauí, Alegrete do Piauí, Agricolândia, Miguel Leão, Ilha Grande, Passagem Franca do Piauí, Rio Grande do Piauí e Regeneração.

Natanael Souza, do Jornal O Dia