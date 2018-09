TRE-PI julgou mais de 55% dos pedidos de registro de candidatura no Piauí

A quatro dias para que todos os pedidos de registro de candidatos a governador, vice-governador, senador e suplente, deputados federais, estaduais e distritais, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devam estar julgados pela Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI) apreciou 55,53% das solicitações.



De acordo com os dados disponibilizados pela Justiça, dos 434 pedidos de registro, 240 candidatos tiveram suas solicitações deferidas, ou seja, estão regulares na eleição, com dados e documentação completos, já apreciados pelo juiz eleitoral. Apenas o Policial Federal Acir (PPS) aparece como habilitado para ser votado, mas teve a solicitação indeferida com recurso.

Neste caso, o candidato foi julgado não regular pela Justiça por não atender as condições necessárias para o deferimento do registro, mas o Policial já entrou com um recurso contra a decisão e agora aguarda julgamento por instância superior.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Além disso, outros 18 candidatos estão com a situação de candidatura considerada inapta. Dentre eles, 13 por indeferimento, isto é, não reuniram as condições necessárias ao registro; e cinco desistiram de concorrer ao cargo e a renúncia já foi homologada pelo juiz eleitoral. Caso o eleitor digite o número de um candidato inapto, o voto será nulo.

Segundo os dados, 175 pedidos de registro de candidaturas ainda aguardam julgamento. Todas elas deverão, obrigatoriamente, ser analisadas pelo juiz eleitoral até a próxima segunda-feira (17).

Mais da metade dos candidatos majoritários foi julgada

Dentre os 10 candidatos ao governo do Estado, cinco já tiveram seus pedidos analisados e deferidos pela Justiça Eleitoral. São eles: Dr. Pessoa (SD), Romualdo Seno (DC), Wellington Dias (PT), Luciane Santos (PSTU) e Luciano Nunes (PSDB). Nenhum, até o momento, foi indeferido ou foi considerado apto com ressalvas. Os demais aguardam julgamento.

Com relação aos candidatos a vice-governador, seis deles já foram julgados e estão aptos a participarem da disputa ao Palácio de Karnak: Cassandra Moraes (DEM), Chiquinho da Luta (PSOL), Márcio Luiz (DC), Regina Sousa (PT), Tibério César (PSTU) e Vanessa Tapety (PTC). Os outros quatro candidatos aguardam julgamento.

Dos 18 nomes que concorrem a uma vaga no Senado, 12 já estão habilitados para serem votados na urna eletrônica, e seis ainda não foram julgados e estão com a situação inicial de todos os pedidos de registro recebidos no Sistema de Candidaturas.

Ithyara Borges