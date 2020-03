TRE-PI inaugura novo depósito de urnas eletrônicas do estado

O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) inaugurou, nesta sexta-feira (13), o novo depósito de urnas eletrônicas do estado. Com um investimento superior a R$ 1 milhão e com capacidade para quase 11 mil equipamentos, a estrutura é considerada uma das mais modernas e seguras do país.

A ação faz parte de um conjunto de medidas adotadas pela Justiça Eleitoral no Piauí, não só para atestar a confiabilidade das urnas, mas também modernizar o TRE-PI, que neste ano será responsável pela condução das eleições municipais em todo o estado.

A estrutura é considerada uma das mais modernas e seguras do país (Foto: Divulgação/Tribunal Regional Eleitoral do Piauí)



“O Tribunal está totalmente preparado para as eleições de 2020. As urnas estão bem acondicionadas, os atos já foram todos praticados, as licitações foram feitas, com exceção de uma ou duas que estão tramitando, da maneira que estamos preparados para o pleito deste ano”, afirmou o Desembargador Francisco Antônio Paes Landim Filho, presidente do TRE-PI.

A nova estrutura é dotada de tecnologia que permite a leitura de leitura das urnas cadastradas no TRE-PI através de código de barras, identificando assim a sua localização. Além disso, o local também sediará audiências públicas de geração de mídia, carga, lacre e auditorias realizadas no período eleitoral.

Breno Cavalcante