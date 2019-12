TRE-PI faz alerta sobre postura durante o período de pré-campanha

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI), desembargador Francisco Paes Landim, fez um alerta sobre a postura que os partidos e postulantes a cargos eletivos devem adotar durante o período conhecido como pré-campanha, que antecede o processo eleitoral. Ele ressalta que é preciso evitar excessos e irregularidades que são vedadas pela legislação.



“Não há nenhuma novidade em relação à postura. Não se pode haver pedido expresso de votos, o que pode haver é que alguém manifeste interesse de ser candidato”, explicou o presidente do TRE-PI ao ressaltar que os cidadãos podem acionar a Corte para denunciar eventuais excessos percebidos. “Todo excesso deve ser denunciado, a fim de que possa ser corrigido”, completou.

Paes Landim também garante que o Tribunal Regional Eleitoral está preparado para conduzir o processo eleitoral do próximo ano. “O Tribunal está preparado para as eleições. Existe um trabalho interno, que começa a ser desenvolvido logo após a eleição anterior. Terminada uma eleição, já começa a preparação para outra, de maneira que é uma rotina”, explicou o desembargador, que fica à frente do TRE-PI até o próximo mês de abril.





Virgiane PassosNatanael Souza