"Trânsito é o maior ‘gargalo’ da gestão Firmino", diz Flávio Nogueira

A fazer uma avaliação da gestão de Firmino Filho à frente da Prefeitura de Teresina, o deputado federal Flávio Nogueira (PDT) afirmou que as questões relacionadas ao trânsito e à mobilidade urbana representam o principal gargalo da atual gestão. Segundo ele, o executivo municipal não realizou o planejamento correto para acompanhar o crescimento da cidade.

“O maior gargalo é o trânsito, que é o que acontece em toda grande cidade, onde o crescimento é grande. Não houve uma previsão do crescimento de carros e nem da população. Então, foi um erro de planejamento”, disse Nogueira.



O deputado ainda não definiu qual grupo político vai apoiar na disputa pela prefeitura - Foto: Elias Fontinele/O Dia





Apesar do posicionamento, o deputado federal também reconhece méritos na gestão tucana à frente do Palácio da Cidade. “É um bom prefeito. Só de você ter as contas em dia, a cidade estar funcionado [...]”, pontuou.

Prestes a deixar os quadros do PDT para se filiar ao Republicanos, Flávio Nogueira ainda não definiu se irá apoiar o candidato indicado pelo Palácio da Cidade ou se acompanhará sua futura sigla em um projeto de candidatura própria. “Eu ainda tenho que estar me ajustando politicamente. Não tem pressa. Quando começar a campanha vou estar dando a minha opinião”, disse.

Natanael Souza, do Jornal O Dia