Tráfico: B. Sá defende que Estado utilize aeronaves apreendidas

A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira (18), por unanimidade, um requerimento apresentado pelo deputado B.Sá (Progressistas) que solicita ao Tribunal de Justiça prioridade em relação à tramitação do processo que trata sobre a utilização dos bens apreendidos na operação que culminou com a apreensão de mais de 1 tonelada de cocaína no Piauí, realizada no final do ano passado.



“Esse requerimento vem reforçar um pedido do estado junto ao Poder Judiciário em que se solicita autorização para utilizar as aeronaves apreendidas nas últimas apreensão de drogas, essa última apreensão de mais de uma tonelada onde essas aeronaves estavam sendo utilizadas para fazer esse transporte. O estado peticionou ao judiciário a fim de que, como prevê o artigo 62 da lei de drogas, pudesse utilizar esses bens apreendidos para combater a criminalidade”.

Ainda de acordo com o parlamentar, a ideia é que poder legislativo una forças com o executivo para viabilizar a utilização das aeronaves apreendidas.

“A gente sabe que o poder judiciário tem seus prazos e seus procedimentos, mas a gente vem unir ao pedido do Estado para que o Poder Judiciário possa, o quanto antes, ao avaliar esse processo, autorizar que esses bens, que essas aeronaves apreendidas, sejam encaminhadas para as forças de segurança do Estado a fim de que as forças de segurança estatais se fortaleçam mais ainda para combater a criminalidade”, completou B. Sá.





João MagalhãesNatanael Souza