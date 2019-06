TJ vai analisar 69 processos na primeira sessão do Plenário Virtual

A primeira Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) acontece nesta sexta-feira (7). Durante a sessão, os magistrados devem apreciar 69 processos. A relação foi divulgada pela Secretaria Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, no Diário da Justiça.



De acordo com o desembargador Olímpio Galvão, o Plenário Virtual promoverá muitas vantagens quanto ao aumento da produtividade no Tribunal de Justiça, além da economia, no tocante à energia, gasto com papel. “No processo presencial é impossível pautar 200 processos para serem julgados. Já no processo virtual, isso seria possível. Com a nova ferramenta, o relator terá a oportunidade de pautar mais processos e ainda terá sete dias para analisar os processos, podendo julgar com mais cautela”, explica.



O Plenário Virtual é uma ferramenta do sistema de Processo Eletrônico - Foto: Assis Fernandes/O Dia



O Plenário Virtual é uma ferramenta inserida no Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), que Essa ferramenta permite aos desembargadores visualizarem os votos proferidos nos processos pautados pelos relatores e inserirem seu próprio voto no sistema PJe no transcorrer da sessão virtual.

As sessões virtuais serão realizadas no âmbito do Pleno e das Câmaras Cíveis e Criminais, acontecendo semanalmente, com início às 10h das sextas-feiras, e terão duração de sete dias corridos, podendo ser acompanhadas pela internet, por meio da página eletrônica do TJ-PI.

Atualmente, o julgamento eletrônico de processos é um modelo já adotado em outros tribunais de Justiça, constituindo-se como uma prática efetiva na resolução de demandas judiciárias.

João MagalhãesNatanael Souza - Jornal O Dia