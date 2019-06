TJ-PI divulgará resultado final do concurso dos cartórios no dia 27

O presidente do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) afirmou nessa segunda-feira (17) que o concurso para outorga de delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registro do Piauí, conhecido popularmente como concurso dos cartórios, deve ser homologado logo após a divulgação do resultado final definitivo. Na última sexta-feira, foi divulgado o edital com o resultado final provisório do concurso.



"O resultado final deve ocorrer dia 27 de junho. Em seguida será homologado e depois vamos designar audiência pública para que os candidatos aprovados escolham as suas serventias", garantiu o presidente do TJ-PI.



A informação foi divulgada durante sessão solene ocorrida ontem (17) - Foto: Assis Fernandes/O Dia



De acordo com o cronograma previsto no edital, os candidatos podem interpor recurso contra o resultado provisório no concurso público, das 9 horas do dia 18 de junho de 2019 às 18 horas do dia 22 de junho de 2019 (horário oficial de Brasília), no endereço eletrônico da Cespe, banca organizadora da seleção.

O concurso

Iniciado em 2013, o concurso dos cartórios foi lançado com a previsão de preencher 292 vagas para titulares de cartórios de notas e registros no Estado. Destas vagas, 97 são para remoção e 195 para provimento. Foram mais de 1.700 candidatos inscritos.

O certame foi marcado por uma longa batalha judicial, após alguns candidatos ingressarem com ações judiciais questionando alguns critérios estabelecidos pela Comissão Organizadora do Concurso sobre a prova de título.

João MagalhãesNatanael Souza - Jornal O Dia