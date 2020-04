Segundo dados consolidados pelo painel de produtividade do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) até esta quarta-feira (29), o Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) já destinou pouco mais de R$ 754 mil para ações de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) no estado.

Para o presidente do Tribunal, desembargador Sebastião Martins, isso revela o comprometimento da instituição com a prestação de serviços para o jurisdicionado. “Estamos fazendo a nossa parte para ajudar o estado a lutar contra essa doença perigosa e que deve ser levada a sério”, destacou

O valor total arrecadado e repassado ao estado é oriundo de prestações pecuniárias, transações penais e de suspensão condicional do processo em ações criminais, conforme resolução do CNJ, que estabelece novos fluxos para o Poder Judiciário em tempos de pandemia.



TJ-PI destinou mais de R$ 754 mil para enfrentamento à covid-19 - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Em ação semelhante, o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT-PI) também já destinou cerca de R$ 470 mil para as políticas públicas estaduais de combate a pandemia, como aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs), insumos hospitalares, cestas básicas e produtos de higiene distribuídos aos hospitais públicos de todo o estado.

Produtividade

Em regime de teletrabalho, o TJ-PI também realizou realizou cerca de 754 mil movimentações durante a quarentena, sendo mais de 12 mil despachos e 23 mil sentenças e acórdãos, além de 22 mil decisões tomadas neste período. “Isso mostra que realmente os colaboradores da Justiça piauiense têm trabalhado de forma aguerrida, mesmo nas atuais circunstâncias”, avalia a presidência.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia