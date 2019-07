TJ-PI assina hoje a adesão à Previdência Complementar do governo

O presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, assina nesta quinta-feira (4) o termo de adesão ao Plano de Previdência Complementar PrevNordeste-Piauí, implementado no Estado pela Fundação Piauí Previdência (PiauiPrev). A solenidade acontece às 10h, no gabinete da presidência do TJ-PI.



De acordo com o presidente da PiauiPrev, Ricardo Pontes, a expectativa é que a adesão ao novo modelo cresça nos próximos meses. "Além do TJ-PI, já assinaram a adesão à PrevNordeste-Piauí, Executivo, Legislativo, Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Defensoria Pública do Estado (DPE)", explica Ricardo Pontes.

O presidente da instituição vai aderir ao programa do governo estadual - Foto: Poliana Oliveira/O Dia

Já o diretor técnico da PiauiPrev, Marcos Steiner Mesquita, pontua que a adesão do Tribunal de Justiça ao Plano de Previdência Complementar demonstra a confiança dos gestores no novo modelo que está sendo implementado no Piauí.

“Por certo, o trabalho que está sendo desempenhado pela PiauíPrev é coroado com mais esta adesão, haja visto que já aderiram o Executivo, a Assembleia Legislativa, o TCE e a Defensoria Pública, faltando agora somente o Ministério Público, mas já enviamos ofício solicitando e sugerindo a adesão também desse importante órgão autônomo”, avalia.

A lei

A Previdência Complementar passou a valer para todos os servidores públicos que ingressarem no Estado após a publicação no Diário Oficial do parecer nº 114/2019, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), regulamentando o Plano de Benefícios PrevNordeste-Piauí.

Natanael Souza - Jornal O Dia