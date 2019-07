Tiago Vasconcelos assume o Incra e prioriza acesso a créditos bancários

O Diário Oficial da União (DOU) publicou, na edição desta sexta-feira (26), a nomeação do ex-vereador de Teresina, Tiago Vasconcelos (PSD) para o cargo de superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Piauí. Ele irá substituir Sérgio Ricardo Viana no comando do órgão, e elegeu como uma de suas prioridades facilitar o acesso a créditos bancários pelo Banco do Nordeste e a Caixa Econômica.



Vasconcelos enxerga na medida uma forma de dar garantia aos assentados a garantia de que aquela terra é sua. Em entrevista a O Dia, o superintendente reiterou ainda que trabalhará para conseguir recursos para a melhoria das unidades habitacionais dos assentamentos e também para a construção de novas casas.



Tiago Vasconcelos assumiu a superintendência do Incra no Piauí - Foto: O Dia

“Acredito que teremos um grande avanço dos trabalhos que o Incra vai realizar, inclusive porque acredito que faz mais de quatro anos que não tinha nenhuma previsão de aporte tão bom de recursos para o Piauí no Instituto”, destacou o superintendente.

Recém-chegado ao PSD, o nome de Tiago Vasconcelos é uma indicação do deputado federal Júlio César, presidente do partido no Piauí e com boa relação com o presidente Jair Bolsonaro (PSL). Ele já vinha sendo especulado para assumir o cargo há algum tempo e atribui a demora na confirmação de seu nome à decisão do governo federal de fazer nomeações só depois da aprovação da Reforma da Previdência.

Esta é a terceira indicação para cargo federal no Piauí confirmada pelo Palácio Planalto. Antes dela, Ribamar Bastos foi mantido no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) por intermédio do senador Elmano Férrer (Podemos) e, indicado pela deputada Marina Santos (Solidariedade), Germano Coelho assumiu a superintendência do Ministério da Agricultura no estado.

Breno Cavalcante e Maria Clara Estrêla