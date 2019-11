Themístocles tem como definida chapa com Dr. Pessoa e Robert Rios

Para o presidente do diretório municipal do MDB, deputado estadual Themístocles Filho, a chapa que vai disputar à prefeitura de Teresina nas eleições do próximo ano já está definida com Dr. Pessoa pré-candidato a prefeito e Robert Rios Magalhães de vice.

Temístocles enalteceu a votação expressiva que os dois políticos obtiveram em Teresina nas eleições de 2018 para declarar que a dupla está consolidada. Na disputa pelo governo do estado, Pessoa alcançou mais de 125 mil votos. Robert Rios, que concorreu ao Senado, conquistou 109 mil votos.

“O nome do MDB é o médico e professor da Universidade Federal do Piauí Dr. Pessoa. E o vice é o ex-deputado estadual, ex-superintendente da Polícia Federal Robert Rios. O nome do Dr. Pessoa está no coração dos teresinenses. E já tem um vice que é o Robert Rios”, declarou ao O DIA nesta quarta-feira (13/11).

Themístocles demostra entusiamos na chapa de Dr. Pessoa e Robert Rios (Foto: Assis Fernandes / O DIA)

Questionado se conseguiria quebrar o ciclo de eleições do PSDB em Teresina, Themístocles Filho afirmou que o apoio do MDB sempre foi fundamental nas votações vantajosas para a prefeitura. “Ganhou quando o MDB estava ao lado. Mas quando o MDB estava do outro lado a diferença da vitória era de 5 mil votos”, disse.

Para a disputa proporcional, o MDB espera sair com os 44 candidatos permitidos pela legislação. A sigla pretende eleger seis vereadores para a Câmara Municipal.

Otávio Neto