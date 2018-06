Themístocles sugere a Wellington Dias estratégia para formação de chapas

O deputado Themístocles Filho (MDB), cotado para as­sumir a vaga de vice na chapa de Wellington Dias (PT), de­clarou que em conversa com o governador sugeriu uma es­tratégia para a disputa ao Se­nado Federal. Das duas vagas da chapa, uma já está garanti­da para Ciro Nogueira (PP) e a outra é disputada pelo PT, PSD, PRB e PR.

Themístocles Filho não quis revelar a estratégia. “Eu dei uma sugestão para o governa­dor no tocante à senadora Re­gina [Sousa]. Ele ficou de es­tudar. Se ele vai acatar ou não, eu não sei [...] Estou falando na área do Senado. A gente tem uma ideia e fala. Deixa ele fazer a reflexão dessa ideia”, declarou o presidente da As­sembleia Legislativa.



Emedebista diz que cabe ao governador anunciar nomes que vão compor chapa majoritária (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



A proposta de Themístocles pode estar relacionada a Frank Aguiar (PRB). O cantor, que também mantem conversa com a oposição, é visto como um dos principais nomes da sigla para disputar o senado. A estratégia pode ser a de apresentar Frank Aguiar como o primeiro suplen­te de Regina Sousa (PT). As­sim, o governador contemplaria o PRB, além de atender ao pe­dido do seu partido, que quer a reeleição de Regina.

O deputado comentou tam­bém as informações de que o seu nome já teria sido confir­mado para ocupar a vaga de vi­ce-governador. Themístocles Filho disse que ainda espera o anúncio oficial feito pelo go­vernador, que deve acontecer até o final deste mês.

“Eu prefiro esperar porque isso é um conjunto de fatores, partidos A, B e C. O governa­dor do Estado que é o grande timoneiro de tudo isso que está acontecendo. Sempre o aguardei, sempre disse que fico feliz. É algo que é defini­do principalmente pelo gover­nador. Isso vai acontecer com tranquilidade, com calma”, ressaltou o deputado.

Ithyara Borges - Jornal O Dia