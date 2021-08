Themístocles rebate ataques a eleição de conselheiro do TCE

O Presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho (MDB), rebateu os ataques recentes contra o legislativo que questionam a lisura do processo de escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Piauí (TCE-PI). Pelas redes sociais, alguns grupos criticam o fato de deputados escolherem os novos membros da corte, que tem como papel principal julgar as contas de câmaras, prefeituras, assembleia e do governo do Estado.



O deputado exemplificou como é o processo em outras casas, como o Supremo Tribunal Federal, corregedorias e tribunais de justiça. Para Themístocles, o processo respeita os preceitos constitucionais e faculta a qualquer cidadão o direito de pleitear a vaga.

“Para refrescar a memória de todos, os desembargadores, por exemplo, são escolhidos pelo governo do estado; no Supremo Tribunal Federal quem encaminha o nome é o presidente, que envia para o senado o novo ministro. Todos os deputados foram eleitos pela população do estado do Piauí, tem concurso melhor do que esse? É um concurso dificílimo. As regras do jogo são essas, essa é a nossa constituição. Qualquer cidadão pode pleitear a vaga de conselheiro no processo democrático”, finalizou o deputado estadual.

