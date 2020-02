Themístocles põe fim a “fuxicos” e agenda filiação de Jeová ao MDB

Diante das investidas do PSDB pela permanência na sigla do chefe do legislativo de Teresina, Jeová Alencar, o MDB decidiu confirmar a data de filiação do parlamentar para a segunda semana de março. “Deverá ser no dia 15”, afirmou o deputado Themístocles Filho, presidente do diretório emedebista da capital.

Ambos aproveitaram o encontro que tiveram, na manhã desta quarta-feira (19), para pôr fim à especulação de um provável rompimento político. Themístocles classificou isso como “fuxicos” típicos de período eleitoral, enquanto Jeová fez questão de enfatizar o alinhamento com o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi).



O presidente da Câmara vem sendo assediado para permanecer no PSDB - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“Somos amigos, e não tenha dúvida de que nosso caminho natural é o MDB. Além de mim, alguns amigos também irão me acompanhar”, assegurou o vereador, que apesar de ainda não integrar oficialmente o partido, tem participado, ao lado de Themístocles, das articulações em torno das eleições municipais.

Recentemente algumas lideranças do PSDB, inclusive o prefeito Firmino Filho, desafeto político de Jeová, manifestaram publicamente o desejo de preservar o parlamentar em seus quadros. Além do gestor, o vereador Edson Melo e o presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Charles da Silveira, também reforçaram o pleito.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia