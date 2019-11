Themistocles minimiza saída de Luiz Jr. do MDB : “Desejo apenas sorte”

O presidente da Assembleia Legislativa, Themistocles Filho, minimizou a saída do vice-prefeito de Teresina, Luiz Júnior, dos quadros do MDB. Para ele, não cabe mais discutir qualquer decisão tomada por quem não faz mais parte dos quadros da sigla.



“Eu quero é sorte pra o vice-prefeito, que ele seja candidato a prefeito, a vice-prefeito, a vereador. Ele não é mais do MDB. Quando a pessoa não é, a gente esquece. Desejo apenas sorte”, declarou o deputado.

Themistocles foi o responsável pela filiação de Luiz Júnior ao MDB e também ajudou a viabilizar o nome do ex-reitor da UFPI para a vaga de vice na chapa encabeçada por Firmino Filho nas eleições de 2016. A relação entre os dois ficou estremecida nos últimos meses, após o vice-prefeito declarar apoio explícito ao grupo do Palácio da Cidade, contrariando o desejo do presidente da Assembleia.

Infiéis



Themistocles Filho, que também preside o diretório municipal do MDB, confirmo que a sigla deve se reunir nos próximos dias para analisar possíveis casos de infidelidade partidária. Segundo ele, a ação faz parte do processo eleitoral e ajuda a evitar dificuldades na formação das chapas.

“O que o MDB está fazendo, acho todos os partidos devem fazer o mesmo procedimento. Nesta eleição municipal não existe mais a figura da coligação proporcional, então, todos os partidos devem saber como agir durante as eleições”, disse.

Entre os casos que serão analisados pela comissão de ética do partido, está o do vereador Luiz Lobão, que, apesar de ter se colocado como pré-candidato à Prefeitura de Teresina pelo MDB, participou recentemente de agendas com o prefeito Firmino Filho, o que causou incômodo nos membros da sigla.

Biá BoakariNatanael Souza