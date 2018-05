Themístocles lembra que MDB esteve com Dias nas horas mais difíceis

Apesar de ter sido o último partido a entrar para a base do governador Wellington Dias (PT), no início do ano passado, o presidente da Assembleia Legislativa garante que o MDB sempre esteve ao lado do governo, inclusive nos momentos mais difíceis. O companheirismo, segundo Themístocles Filho, pode contribuir na busca por espaços reivindicados pelo partido.

“Acredito que vai dar tudo certo porque nos momentos mais difíceis que o governo atravessou quem estava do lado era o MDB. Quando você está em uma situação boa, você nem lembra de um abraço. Mas, quando está em uma situação difícil, um aperto de mão vale muito. Em todos os momentos quem estava do lado era o MDB”, disse o deputado sem querer exemplificar.



Deputado nega qualquer possibilidade de rompimento com governador Wellington (Foto: Moura Alves/O Dia)



O MDB luta contra outros partidos da base em dois pontos: o primeiro, pela vaga de vice-governador na chapa de Wellington Dias; o segundo, pela coligação de todas as siglas da base na disputa pelas vagas na Assembleia e na Câmara Federal. As lideranças do partido têm mantido conversas com o governador para tentar convencê-lo das estratégias.

Em entrevista a uma rádio local, o deputado negou ainda qualquer possibilidade de rompimento com o governo, mesmo se o andamento das eleições for diferente do planejado pelo MDB. Themístocles comentou, inclusive, declarações que Elmano Férrer (Avante) teria dado, propondo que MDB o apoiaria na disputa pelo governo se não conseguisse os espaços.

“Em várias oportunidades eu tive o privilégio de ajudá -lo, quando ele mais precisava. Ele veio me comunicar que ia sair do MDB, eu ouvi e disse ‘lamento’. Ele não foi pedir minha opinião. Eu desejo toda sorte do mundo para ele, que ele tenha muitos votos para governador. O tempo vai dizer o que está certo”, finalizou Themístocles Filho.

Ithyara Borges - Jornal O Dia