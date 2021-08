Themístocles intensifica agenda com o filho e deve lançar mais um “Sampaio” na política

O deputado estadual Themístocles Filho intensificou nas últimas semanas a agenda pelo interior do estado com seu filho, Dr. Felipe Sampaio. Secretário de saúde de Esperantina e ex-secretário de saúde de Luís Correia, o jovem deve ser mais um da família Sampaio a entrar para a política. Nos bastidores do MDB o médico é visto como um forte candidato a deputado estadual e deve buscar manter a cadeira do pai que pode disputar o governo do estado ao lado de Rafael Fonteles.

Além do próprio Themístocles, o filho, Marcos Aurélio Sampaio é deputado federal e o irmão Marlos Sampaio também já foi deputado federal e vice-prefeito de Esperantina. Neste final de semana o presidente da Assembleia e o filho estiveram na cidade de São José do Divino, na última semana os dois visitaram o município de Matias Olimpo. As duas cidades ficam na região norte do estado onde o deputado é historicamente um dos mais votados. O Pai de Themístocles também teve uma longa carreira política sendo vereador em Esperantina, deputado estadual e federal.



Nas fileiras do MDB a candidatura de Felipe Sampaio é vista com ressalvas por membros do partido. Com o fim das coligações proporcionais o parlamentar seria mais um forte rival para os mdbistas históricos do partido. A candidatura do filho de Themístocles pode significar também o fim do pretenso apoio do presidente da Assembleia ao presidente da Câmara, Jeová Alencar.



Foto: Arquivo Pessoal/Divulgalção



