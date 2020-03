Themístocles Filho cobra de siglas nomes para comissões

O presidente da Assembléia Legislativa do Piauí (Alepi), Themístocles Filho (MDB), aproveitou a sessão plenária desta quarta-feira (4) para reiterar, aos líderes de partidos e de blocos parlamentares, a necessidade da indicação dos membros, titulares e suplentes, das comissões técnicas da Casa até a próxima segunda-feira (9).

“O PT foi, até agora, o único partido a indicar os seus nomes de acordo com a proporcionalidade da bancada. Sigam o exemplo do PT, do deputado João de Deus, que já foi líder do Governo nesta Casa, e também tragam os seus nomes para que na próxima semana tudo esteja resolvido e as matérias comecem a tramitar”, solicitou Themistocles.







Cada colegiado legislativo é formado por sete membros titulares e sete suplentes. Sem a instalação das mesmas, a tramitação de pautas fica inviabilizada, pois cabem a elas a tarefa de apreciar a legalidade dos projetos de lei e mensagem dos outros poderes, por exemplo.

O critério para definição dos membros, e também dos presidentes das comissões, é o tamanho das bancadas dos partidos e blocos, o que não deverá criar grandes impasses entre os líderes, segundo o presidente da Alepi. “Vamos escolher os nomes em acordo com todos, conversando e definindo quem irá para esta ou aquela comissão”, finaliza.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia