Themístocles faz um balanço da Assembleia em 2021, “fizemos o dever de casa”

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), fez, nesta terça-feira (21), um balanço das atividades do Poder Legislativo em 2021, afirmando que os deputados fizeram o dever de casaaprovando as proposições que visam beneficiar a população piauiense.



Themístocles Filho afirmou que o Projeto de Lei do Orçamento do Estado para 2022, que foi aprovado ontem (20) pelo plenário, apresentou uma novidade que foi a inclusão de emendas de bancada destinando recursos para as áreas de saúde, segurança e social, seguindo o modelo já adotado no Congresso Nacional.



O presidente acrescentou que uma das emendas de bancada destina recursos ao Hospital São Marcos, que atende mais de 80% dos pacientes de câncer do Piauí, enquanto outra emenda de bancada prevê recursos para compra de 200 motocicletas no valor de R$ 25 mil cada uma para melhorar o patrulhamento policial e a segurança dos piauienses.

Themístocles Filho declarou que uma terceira emenda de bancada destina recursos para aquisição de cestas de alimentos que serão doadas a famílias que vivem em extrema pobreza. Ele frisou que as emendas contam com a participação de todos os deputados.

O presidente assinalou que, no próximo ano, os deputados pretendem incluir na proposta de lei orçamentária do Estado as emendas de relator, também, seguindo o que já é feito no Congresso Nacional.

Em relação às matérias aprovadas em plenário, Themístocles Filho declarou que os deputados cumpriram com o dever de casa, inclusive no que se refere ao aperfeiçoamento das proposições encaminhadas pelo Poder Executivo para apreciação pela Assembleia Legislativa.

Mensagem de Natal

Themístocles Filho mandou uma mensagem de Natal e de Ano Novo para todos os piauienses, assinalando que deseja que 2022 seja um ano melhor do que 2021. O presidente lembrou que este ano a pandemia do novo coronavírus continuou a atingir não somente os piauienses, mas os brasileiros e o mundo e lamentou a perda de um genro, do seu motorista e que muitos amigos e conhecidos morreram devido à Covid-19. E disse esperar que no próximo ano o mundo fique livre da pandemia.



