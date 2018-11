Themístocles diz que ajudou Ciro 'quando ele mais precisou', em 2010

O deputado Themístocles Filho (MDB), presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, mandou nesta segunda-feira (12) uma mensagem clara para o senador Ciro Nogueira (Progressistas), que na última sexta-feira (9) afirmou que está "na hora de renovar" o comando do Poder Legislativo piauiense.

O deputado Themístocles Filho (Foto: Moura Alves / O DIA)

Em entrevista à TV Cidade Verde, o emedebista lembrou que, nas eleições de 2010, apoiou a candidatura do então deputado federal Ciro Nogueira ao Senado, quando, segundo Themístocles, o pleito foi muito mais difícil para presidente do Progressistas.

Themístocles lembra que, para apoiar Ciro, teve, inclusive, que se indispor com Wellington Dias (PT), que integrava a coligação governista, enquanto Ciro fazia parte de uma das chapas de oposição.

Em março de 2010 o governador petista renunciou ao cargo para disputar o Senado, fazendo dobradinha com seu correligionário Antônio José Medeiros (naquele ano também foram abertas duas vagas de senador para cada estado e para o Distrito Federal).

Além de Medeiros e Wellington, naquele pleito Ciro ainda teve que disputar votos com outros dois nomes fortes - Mão Santa e Heráclito Fortes, que eram senadores e tentavam a reeleição.

"O voto mais importante que eu dei para o Ciro não foi este de agora não. O voto mais importante que eu dei foi quando ele mais precisava, na primeira eleição dele de senador. Naquele tempo ele precisava do apoio do deputado Themístocles Filho. E muito! E fui eu que abri essa porta, tive até um problema com o governador Wellington Dias naquela época. Mas não estou dizendo que ele me deve. Estou dizendo que no momento em que ele mais precisava eu estava ao lado dele. Nesta eleição ele nem precisava. Estava tão bem na fita, com o apoio de Brasília, do presidente. Estava bem demais, mas mesmo assim eu ajudei", afirmou Themístocles.

O presidente da Assembleia também considera que o sucesso de Ciro no pleito deste ano deveu-se, em boa parte, à grande quantidade de recursos federais que foram liberados para o Piauí pelo presidente Michel Temer (MDB), que é do mesmo partido do presidente da Alepi.

"O Michel Temer ajudou tanto o Piauí com esses recursos que vieram para quase todos os municípios. O Piauí não pode se queixar do presidente Michel Temer, porque ele mandou muitos recursos para o estado. Pergunte aos prefeitos, como isso aconteceu!", acrescenta Themístocles.

A campanha de Ciro Nogueira foi focada em divulgar a grande quantidades de recursos federais que foram enviados ao Piauí graças à intermediação do senador do Progressistas.

Emedebista diz que já perdoou Wellington por ter sido excluído da chapa majoritária

Questionado se tentará um diálogo com o governador Wellington Dias, para que ele apoie sua oitava candidatura à Presidência da Assembleia, Themístocles disse apenas que "tem o momento certo, a hora certa" para a conversa. "O governador sabe disso [...] O deputado Themístocles nunca atrapalhou, em nenhum momento, o seu governo. Então, o governador Wellington Dias não pode se queixar do deputado Themístocles. Em todos os momentos que ele necessitou nós estávamos ao seu lado, para ajudar o Piauí", afirmou.

O emedebista também garantiu que já "perdoou" o governador por tê-lo excluído da chapa majoritária. Themístocles queria ser o candidato a vice-governador na chapa de Wellington, mas seu nome foi substituído pelo da senadora Regina Sousa (PT). "Quando a gente perdoa, o perdão tem que sair da boca verdadeiro. Você não pode perdoar e, dentro do seu coração, não dar o perdão", afirmou.

O presidente da Assembleia ainda comentou que é "perfeitamente natural" que políticos de outras esferas estejam querendo se envolver na eleição da mesa diretora da Alepi, como o deputado federal Assis Carvalho (PT), que já declarou publicamente estar articulando, juntamente com Ciro, um nome para suceder o emedebista.



"Em janeiro nós vamos tratar desse assunto. Só votam os 30 deputados, então a gente tem que conversar com esses 30, com o governador do estado, que é uma peça importantíssima. Em janeiro nós vamos tratar desse assunto. Hoje eu estou mais preocupado é com o que nós vamos fazer pelo Piauí", concluiu.

Cícero Portela