Themístocles diz que MDB deve eleger cinco vereadores na Capital

Comandante do MDB na organização da sigla para as eleições de 2020 em Teresina, o deputado Themístocles Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), afirmou que o partido deve aumentar sua bancada no legislativo municipal após o pleito do próximo ano.

“Nesta eleição não haverá alianças proporcionais, cada partido poderá lançar até 44 candidatos, entre homens e mulheres. Temos até seis meses antes das eleições para formatar essa chapa. Com certeza o MDB terá uma chapa completa e vamos fazer uns cinco vereadores", explicou Themístocles.



Em 2016, o partido só conseguiu eleger dois parlamentares - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Em 2016 o MDB só conseguiu eleger dois parlamentares: Zé Nito e Luiz Lobão. Atualmente, a sigla flerta a filiação de dois vereadores titulares na Câmara Municipal de Teresina (CMT), Joaquim do Arroz (sem partido) e Major Paulo Roberto (Solidariedade), ambos opositores do prefeito Firmino Filho (PSDB).

Além da formação de uma chapa proporcional competitiva, Themístocles articula o partido para a disputa ao Palácio da Cidade. A expectativa é que o ex-deputado Dr. Pessoa, segundo colocado nas eleições para o Governo do Estado em 2018, ingresse ao MDB para concorrer à prefeitura da Capital, tendo como vice o também ex-deputado Robert Rios, que recentemente anunciou sua filiação ao PSB.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia