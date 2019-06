Themístocles nega aliança com Firmino: “É uma questão matemática”

O deputado Themístocles Filho (MDB) rechaçou a possibilidade de marchar junto com o grupo do prefeito Firmino Filho (PSDB) nas eleições municipais de 2020. A possibilidade foi levantada pelo senador Ciro Nogueira (Progressistas), que tomou café com o presidente da Assembleia Legislativa nessa segunda-feira (17).



Apesar de garantir que não tem problemas de relacionamento com Firmino, Themístocles reafirmou que o MDB vai ter candidatura própria a Prefeitura de Teresina, o que inviabiliza uma eventual parceria política no próximo ano. "É uma questão de matemática. Eu já disse várias vezes. Se o MDB tiver um candidato a prefeito e o PSDB tiver um candidato a prefeito, como é que a gente pode estar juntos?", questionou Themístocles.

A relação entre o prefeito da capital e o presidente da Assembleia Legislativa ficou estremecida após a polêmica eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Teresina, em dezembro de 2017, que reconduziu Jeová Alencar (PSDB) à presidência. À época, Firmino acusou Themístocles de ter interferido no processo eleitoral do legislativo municipal. Os dois passaram a trocar farpas publicamente, encerrando a parceria política das eleições de 2016, quando Themístocles indicou Luiz Júnior (MDB) para ser o vice-prefeito.

De acordo com Themístocles Filho, esse episódio já foi superado e não interfere na relação administrativa entre a Assembleia Legislativa e Prefeitura de Teresina. “Eu não tenho problemas com ninguém no estado do Piauí. Cada um pode pensar de um jeito ou de outro, isso é perfeitamente natural. Eu penso é no bem do estado do Piauí”, afirmou.

Candidatura do MDB

O MDB ainda não escolheu quem vai ser o nome do partido na disputa pela Prefeitura de Teresina em 2020. De acordo com o deputado Themístocles Filho, presidente do diretório municipal da sigla, ainda é cedo para uma definição. “Se nem o prefeito da capital afirmou ainda quem é o candidato dele, por que vou ter essa pressa? Estou conversando com vários nomes”, pontuou.

Entre os possíveis nomes do MDB em 2020, estão o ex-deputado Dr. Pessoa, o deputado estadual Henrique Pires e o vereador Luiz Lobão. O partido também estuda a possibilidade de lançar um nome de fora do cenário político tradicional. O ex-comandante do 25º B.C, Nixon Frota, também já foi sondado pelo partido.





João MagalhãesNatanael Souza - Foto: Elias Fontinele/ODIA