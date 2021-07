Themístocles defende redução de partidos na formação da chapa governista

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), defendeu a redução de partidos que comporão a chapa governista nas eleições do próximo ano. Sem citar quantas siglas deveriam lançar candidatura, o deputado declarou que quanto menos partidos, maiores são as possibilidade de eleger mais candidatos. “O menor número de partido ajuda a fazer mais deputados estaduais e federais”, disse.

Themístocles comentou ainda que as pesquisas devem definir as estratégias das candidaturas das chapas majoritárias da base do governador Wellington Dias (PT). Ele disse que trabalha pela unidade dentro do MDB e demostrou o desejo de garantir a vaga de vice na chapa que deverá ter Rafael Fonteles candidato a governador.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

“No passado eu já coloquei meu nome para que o partido me indicasse para vice-governador. Mas estou tranquilo. O que eu quero é a unidade do MDB”, afirmou. “Acredito em pesquisa também. Temos que fazer pesquisa e saber interpretar pesquisa. As vezes você começa pequeno na pesquisa e tem a possibilidade reais de vencer a eleição. Você tem que saber interpretar Quem melhor interpretar a pesquisa tem mais possibilidade de vencer a eleição”, acrescentou.

O deputado Themístocles citou ainda sobre o desmerecimento dos adversários em disputas eleitorais em referência a pretensa candidatura do senador Ciro Nogueira, E citou exemplos na política piauiense de candidatos que foram subestimados e, no final, venceram a eleição.

“Em política ninguém pode subestimar o adversário. No passado, subestimaram o Mão Santa, dizendo que ele só conhecia até Buriti dos Lopes, e se tornou governador. Depois, o Hugo Napoleão dizia que o Wellington Dias era um menino. E esse menino venceu as eleições de Hugo Napoleão”, finalizou.

