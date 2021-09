O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho, uma das principais lideranças do MDB no estado, comentou mais uma polêmica envolvendo o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa. Em crise política e sofrendo com graves problemas na gestão, Pessoa criticou o vereador Luís Lobão após o rompimento do parlamentar com o Palácio da Cidade. Themístocles ironizou o fato de Pessoa estar acima de Lobão na hierarquia política e lamentou a possível saída do chefe do executivo estadual.



Dr. Pessoa conseguiu criar atritos com quase todos os líderes do MDB desde o início da sua gestão. Desde João Henrique Sousa, Secretário de Planejamento, que foi criticado publicamente pelo prefeito, até o próprio Themístocles e o presidente da sigla, senador Marcelo Castro. Para Themístocles este é mais um atrito desnecessário provocado por Dr. Pessoa.



"O prefeito está muito acima, no meu entender, de problemas com o vereador A, com o deputado B. É uma decisão muito pessoal se sai ou não sai, não compete a mim fazer essa discussão. Eu gostaria que ele permanecesse. Prefeito é bicho forte, não é pra se comparar com vereador não. Eu acho que o partido perde com a saída dele, seja vereador, seja prefeito o partido perde. O prefeito da capital sabe o meu pensamento, gostaria que ele ficasse, mas é uma decisão pessoal", afirmou Themístocles Filho.



FOTO: Thiago Amaral/ Ascom Alepi

