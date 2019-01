Themístocles considera merecer o apoio de Wellington na eleição da Alepi

O deputado estadual Themístocles Filho (MDB) considera ser merecedor do apoio do governador Wellington Dias (PT) na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa do Piauí, caso o petista decida interferir no processo, por meio do diálogo com parlamentares da base governista.

Em entrevista ao telejornal O DIA News 1ª edição, o presidente da Alepi disse que sempre esteve ao lado de Wellington, sobretudo nos momentos em que o chefe do Executivo mais precisou do Legislativo piauiense.

O deputado Themístocles Filho, presidente da Assembleia Legislativa, reafirmou que não pretende disputar novamente a reeleição daqui a dois anos, caso seja reeleito agora (Foto: Assis Fernandes / O DIA)

"Está na história [sua aliança com Wellington]. Ninguém volta os fatos. Nos momentos mais difíceis em que o governador do estado, ou melhor, em que o Piauí precisava da Assembleia, quem estava ao lado do governador era o deputado Themístocles Filho", afirmou.

Mas voltou a sugerir que o ideal é não haver interferência do governador na eleição da mesa diretora. "É uma questão de sensibilidade. Se tem dois deputados da base, que [o governador] deixe os deputados decidirem quem será o presidente da Assembleia", acrescentou.

'Não é natural o senador Ciro Nogueira interferir na eleição da Assembleia', opina deputado

O emedebista também comentou a informação de que o senador Ciro Nogueira (Progressistas) teria pressionado o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Venâncio Cardoso Neto (Progressistas), seu correligionário, para que ele convencesse a mãe, a deputada Flora Izabel (PT), a votar no deputado Hélio Isaías (Progressistas) na eleição da mesa diretora da Casa.



Themístocles ressaltou que tem um filho, Marcos Aurélio Sampaio (MDB), que foi eleito deputado federal, e que não pretende interferir no seu voto para a presidência da Câmara Federal.

O emedebista diz que Ciro deveria seguir seu exemplo e se interessar apenas pela eleição da mesa diretora do Senado.

"É até natural o governador interferir [na eleição da Assembleia]. Agora não é natural um senador da República [interferir]. Eu tenho um filho deputado federal - o Marcos Aurélio. Meu filho vai votar em Brasília para a mesa diretora da Câmara em quem ele desejar votar. Eu não participo. Do mesmo jeito, eu acho que o senador Ciro Nogueira devia se preocupar com a mesa diretora do Senado", afirmou Themístocles.

Esta semana, parte da imprensa divulgou a informação de que Ciro teria intimado Venâncio para uma conversa, na qual teria ameaçado pedir ao prefeito Firmino Filho (PSDB) que fossem retirados todos os cargos na Prefeitura de Teresina que hoje pertencem ao vereador licenciado, titular da Semdec.

O deputado Themístocles voltou a dizer que não disputará novamente a presidência da Alepi daqui a dois anos, caso seja reeleito agora, pela sétima vez.



Cícero Portela