Themístocles confirma total apoio a Dr. Pessoa

O presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Fi­lho (MDB), reafirmou que Dr. Pessoa será o candidato do MDB à Prefeitura de Teresina nas eleições do próximo mês de outubro. De acordo com Themístocles, que também preside o diretório municipal do MDB, pesquisas apontam que o pré-candidato emede­bista tem o perfil buscado pela a população para o pró­ximo prefeito da capital.



“O Pessoa tem uma qua­lidade que eu acredito que ninguém vai tirar essa qua­lidade dele. Ele pode chegar em qualquer canal de televi­são e mostrar as mãos. Dou­tor Pessoa tem mãos limpas. Em qualquer pesquisa que se faz, O que o povo mais quer num candidato a prefeito é honestidade e o rosto do doutor Pessoa tem essa ca­racterística, de honestidade. Isso incomoda demais quem é adversário”, afirmou.

Ainda de acordo com The­místocles Filho, a chapa do MDB que irá disputar a Prefeitura de Teresina deve ganhar força nos próximos meses. A estratégia é a mes­ma que já vem de um ano pra cá. Muita gente dizia que com o passar dos meses Dou­tor Pessoa ia cair, mas o que acontece é contrário, a cada dia mais pessoas manifestam o desejo de votar nele”, pon­tuou.

Natanael Souza, do Jornal O Dia