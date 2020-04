O presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho (MDB), utilizou as redes sociais para fazer um apelo aos prefeitos dos municípios piauienses. Para ele, os gestores precisam atuar de forma mais efetiva para organizar as filas nas agências bancárias e facilitar o processo de cadastro e recebimento do auxílio emergencial, benefício concedido pelo governo federal por conta da pandemia da Covid-19.



Themístocles cobra ação dos prefeitos para evitar tumultos em bancos - Foto: O Dia



Para Themístocles, os prefeitos devem atuar marcando a distância mínima entre as pessoas da fila, além de disponibilizar servidores para orientar a população. “Coloque servidores da prefeitura para orientar essas filas. Não adianta só reclamar das filas. O dinheiro, o governo federal está encaminhando para todos os municípios do estado do Piauí, e esse é o dinheiro que ajuda a circular a economia e o sustento de muitas famílias”, disse o presidente da Alepi.

Themístocles Filho também ressaltou que os gestores municipais procurem formas de viabilizar a participação de moradores na produção de insumos básicos para a prevenção ao novo coronavírus. “Se possível, coloque gente no seu município para produzir máscaras para a população. Por que as prefeituras não incentivam as costureiras para fazerem essas máscaras”, questionou o presidente da Alepi.

Natanael Souza, do Jornal O Dia