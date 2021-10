Themístocles anuncia reunião para definir novo vice-presidente da Assembleia

O presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho (MDB), anunciou, no início da sessão plenária da última quinta (14), que ocorrerá na próxima quarta-feira (20) uma reunião da Mesa Diretora visando tratar sobre a realização da eleição do primeiro vice-presidente e do quarto vice-presidente do Poder. Nos corredores do Legislativo é dado como certo o acordo entre os partidos para que o Deputado Franzé Silva (PT) assuma a vaga de primeiro vice-presidente.

O primeiro vice-presidente eleito vai assumir a vaga deixada pela ex-deputada estadual Flora Izabel, que foi eleita e nomeada conselheira do Tribunal de Contas do Estado. O quarto vice-presidente eleito assume a vaga do deputado B. Sá (Progressistas), que não poderia exercer o cargo por exercer a profissão de advogado.

No final da sessão plenária, o presidente Themístocles Filho registrou o falecimento do ex-secretário estadual de Cultura, escritor e jornalista Manoel Paulo Nunes, ocorrido nesta quinta-feira. Manoel Paulo Nunes tinha 96 anos e era membro da Academia Piauiense de Letras (APL), onde ocupava a cadeira nº 38.

