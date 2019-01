Themístocles alcança consenso e Fernando Monteiro será 1º vice-presidente

A dois dias da eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Piauí, o deputado Themístocles Sampaio Filho (MDB) conseguiu, enfim, alcançar o tão apregoado consenso em torno da sua chapa.

Para que o Progressistas aceitasse abrir mão da candidatura de Hélio Isaías (PP), o partido recebeu a primeira vice-presidência na chapa liderada por Themístocles, que vai para o seu oitavo mandato consecutivo.

A vaga será ocupada pelo deputado Fernando Monteiro, que hoje é filiado ao PRTB, mas migrará para o Progressistas.

"Estava ficando, realmente, uma situação muito desconfortável para todos. E o governador sempre se manifestou nesse sentido, de que era preciso buscar o consenso, harmonizar esta Casa. A Assembleia tem um papel importante no estado, e ela não podia ficar dividida. Então, agora está feita essa união e, com certeza, agora a Assembleia terá tranquilidade para poder cumprir suas atribuições constitucionais e colaborar com o estado do Piauí", afirmou Fernando Monteiro, que já tinha a intenção de mudar de legenda, já que o PRTB, ao qual é filiado, está entre os 14 partidos que não conseguiram atender as cláusulas de barreira no pleito de 2018.

Veja a composição da mesa na chapa encabeçada pelo atual presidente, Themístocles Filho:

Presidente: THEMÍSTOCLES FILHO (MDB)

1ª Vice-presidência: FERNANDO MONTEIRO (PRTB)

2ª Vice-presidência: DR. HÉLIO (PR)

3ª Vice-presidência: EVALDO GOMES (SD)

4ª Vice-presidência: FIRMINO PAULO (PP)

1ª Secretaria: FÁBIO NOVO (PT)

2ª Secretaria: MARDEN MENEZES (PSDB)

3ª Secretaria: FLÁVIO NOGUEIRA JR (PDT)

4ª Secretaria: CARLOS AUGUSTO (PR)

O deputado Júlio Arcoverde (Progressistas) afirma que, embora tenha aceitado abrir mão da chapa de Hélio Isaías, seu partido continua defendendo a tese de que é preciso haver uma renovação no comando do Poder Legislativo estadual, e espera que Themístocles Filho cumpra sua promessa de em 2021 não disputar novamente a Presidência da Casa.

"O que foi proposto em relação ao consenso era que o Progressistas teria a vaga de 1º vice. Na madrugada de hoje [quarta], nós decidimos indicar o deputado Fernando Monteiro, em reconhecimento à sua história na Assembleia e pela sua fidelidade ao nosso grupo partidário. O senador Ciro Nogueira fez esse apelo para que ele aceitasse, e o Fernando vai representar o Progressistas nesta chapa consensual [...] Houve esse apelo das maiores lideranças do estado e eu acho que o importante é a humildade que todos tiveram, em nome do consenso. E digo: não mudamos em nada nosso pensamento em relação à alternância dos cargos. Há esse comprometimento do deputado Themístocles em encerrar sua passagem pela Presidência daqui a dois anos. É um compromisso que ele fez com todos esses partidos", afirma o deputado do PP.

Arcoverde também garante que nenhum dos deputados do Progressistas ficou insatisfeito com o fato de a vaga de 1º vice-presidente ter sido oferecida a um parlamentar que ainda nem é filiado ao partido.

"Quando eu e o deputado Hélio Isaías estivemos com o deputado Wilson [Brandão] no último domingo, ele nos informou que não queria participar da mesa diretora. E nós também conversamos [sobre a composição da mesa] com o deputado Firmino Paulo, com a deputada Lucy [Soares] e com o próprio deputado Hélio [Isaías]", acrescenta Júlio Arcoverde.









Por consenso, governador fez apelo para PR ceder 1ª vice-presidência ao PP

O cargo de 1º vice-presidente na chapa de Themístocles havia sido prometido ao PR, que nesta nova legislatura terá a quarta maior bancada da Assembleia, com três parlamentares: Dr. Hélio, coronel Carlos Augusto e Fábio Xavier.

Para que o PR abrisse mão do posto em favor do Progressistas, foi preciso o governador Wellington Dias (PT) intervir, fazendo um apelo aos parlamentares da sigla presidida por Xavier.

Em troca da abdicação da vaga de 1º vice-presidente, o PR recebeu mais uma das nove cadeiras na mesa diretora. O coronel Carlos Augusto será o 4º secretário.

"Sempre fomos em busca do consenso, defendendo a tese de que o consenso chegaria mais rápido em torno do nome do deputado Themístocles. Nos foi prometida a primeira vice-presidência, para a qual indicamos o deputado Dr. Hélio. E, de ontem até hoje, recebemos um pedido especial do governador para que nós nos empenhássemos mais ainda na busca desse consenso. O Dr. Hélio decidiu, juntamente comigo e com o coronel Carlos Augusto, que nós deveríamos atender esse pedido do governador. Em função disso, o Dr. Hélio passou para a segunda vice-presidência e nós tivemos a entrada, na composição da mesa, do coronel Carlos Augusto. E é um prestígio para o partido nós termos dois membros integrando a direção da mesa diretora da Assembleia", avaliou Fábio Xavier.





Cícero Portela