Themístocles agradece João Henrique por desistência

O deputado Themístocles Filho (MDB) comemorou a desistência de João Henrique Sousa (MDB) pela pré-candidatura ao Governo do Estado. Para o presidente da Assembleia, a retirada do nome do exministro vai facilitar a decisão do diretório estadual em apoiar Wellington Dias (PT) na convenção do partido, em julho.

“Eu sempre disse que era um direito dele, como de qualquer outro filiado do MDB, disputar uma indicação. Ele deu asazões de sair e eu só tenho éque agradecer. Facilitou, ficou muito mais tranquila uma disputa que não vai ter no diretório estadual”, declarou o deputado em entrevista à TV.

Themistocles diz que divisão não era boa para o MDB. Foto: Moura Alves/ODIA

Agora, o partido, que estava dividido entre ficar no governo ou ir para oposição, deve trabalhar para conseguir emplacar a indicação do nome de Themístocles Filho para a vaga de vice-governador na chapa de Wellington Dias. A mesma vaga que atualmente ocupada pelo PP e que temo desejo de permanecer com Margarete Coelho no cargo.

Quando questionado sobre a possibilidade de o PP abrir mão da vaga para o MDB, Themístocles Filho afirmou que o governador e a chapa têm que “agradar o povo”. “Eu não tenho problema com ninguém, faço de tudo para não ter conflito. Eu posso ter posições diferentes. Tudo tem seu tempo. Deixa as coisas acontecerem”, ponderou.

Ithyara Borges - Jornal O Dia