A vereadora Thanandra Sarapatinhas (sem partido) fez duras declarações sobre o seu futuro político. Eleita pelo Patriota a vereadora deixou a sigla após desentendimentos com dirigentes do partido e busca uma legenda para se filiar. Fortemente envolvida com a causa animal, a jovem parlamentar se reuniu com dirigentes do PSD no início da semana e avalia uma possível filiação a legenda.



De forma enfática a parlamentar revelou não ter “político de estimação” e afirmou que considera os convites recebidos por várias siglas. Thanandra considera inclusive se candidatar a um cargo legislativo no próximo ano, o objetivo da vereadora é elevar a bandeira da causa animal.

“Não tenho partido nem político de estimação, tenho minha causa, vou para o partido que abraçar a minha causa. Na verdade foi uma conversa, uma visita de cortesia, estou escutando todos os partidos. Já recebi vários convites para ser candidata a deputada estadual, deputada federal, e na verdade gostei muito da conversa com o PSD, mas ainda realmente estou analisando e no momento oportuno eu vou para o partido certo, que ajude a minha causa”, finalizou a vereadora.

FOTO: Tarcio Cruz/ODIA

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!