Testagem de trabalhadores será critério para reabrir comércio em THE

O prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB) anunciou numa live hoje (23) como será o protocolo de reabertura das atividades comerciais na capital. Dentre os pontos por ele destacados, está a manutenção do diálogo com os órgãos de saúde, um estudo mais aprofundado sobre o quadro da pandemia na cidade e também a obrigatoriedade da testagem dos trabalhadores daqueles estabelecimentos que poderão ser reabertos.



A Prefeitura deverá baixar um novo decreto nas próximas semanas determinando que todos os profissionais que atuem nos serviços essenciais (hospitais, bancos, farmácias, mercados, supermercados, loterias e afins) devam ser testados antes do início do processo de reabertura. Além disso, aqueles trabalhadores que desempenhem funções nos demais setores a serem reabertos também deverão passar por testes da Covid.



Prefeito baixará decreto determinando a obrigatoriedade da testagem dos trabalhadores dos setores que devem reabrir - Foto: O Dia

“Dentro desse protocolo de reabertura desses estabelecimentos, uma coisa que quero colocar na mesa é justamente a obrigatoriedade do teste porque isso é fundamental para que eles [os trabalhadores] possam ter segurança e que possamos ter certeza que esses locais que forem reabertos não se tornem um foco de contaminação”, explicou o prefeito Firmino Filho.

Para aparelhar esse protocolo, a PMT está trabalhando mais fortemente na compra de testes da Covid-19. Segundo Firmino Filho, Teresina recebeu do Ministério da Saúde em torno de 2.800 testes e do Governo do Estado, algo em torno de 5 mil testes. Ele anunciou ainda que a Prefeitura já fechou dez compras deste material e uma aparentemente deve ser concluída até a próxima sexta-feira.

Durante a live, Firmino comentou ainda esse afrouxamento do isolamento social. Justamente por Teresina ainda estar antes do pico de coronavírus, o prefeito explicou que essa reabertura das atividades econômicas se dará de forma lenta, gradual e segura. Ele elencou alguns fatores que serão considerados para este processo.

“Vai depender muito do nosso esforço de isolamento, vai depender do nível de testagem para que possamos dizer a porcentagem da população que está infectada. Vai depender da evolução da vacina antigripal, do funcionamento dos nossos hospitais de bairro, das nossas UBS’s. Vai depender também da ocupação dos leitos clínicos e dos leitos de UTI. É uma visão geral desse processo que vai nos dar a possibilidade de falar em retorno à normalidade”, explicou.

O prefeito informou que cada setor de atividade econômica terá seu próprio protocolo de reabertura e que já existe uma comissão que cuidará de pôr em prática todo este processo e avalizá-lo. O grupo manterá contato não só com representantes do ramo empresarial, como também do ramo sindical e dos Conselhos Federal e Regional de Medicina para que tudo seja feito à luz das diretrizes da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

Maria Clara Estrêla, com informações de Breno Cavalcante