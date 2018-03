Termina amanhã a última etapa do recadastramento biométrico no Piauí

Termina nesta terça-feira (06) o prazo para os eleitores de 42 municípios do Piauí, a maioria localizada na microrregião de Picos, realizarem o recadastramento biométrico do seu título de eleitor. Esta é a última etapa do processo que iniciou em 2013. Agora, com o fim do processo, todo o eleitorado piauiense votará em urnas eletrônicas com biometria nestas eleições.



O recadastramento dos eleitores, principalmente de municípios pequenos no interior do Estado, iniciou logo após as eleições municipais de 2016, quando 115 cidades ainda não votavam por meio da biometria. Até o início dessa última fase 92% dos 2.322.745 eleitores do Piauí já estavam aptos para votar com o uso da identificação biométrica.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) em exercício, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, alerta que o recadastramento biométrico é obrigatório e o eleitor que não comparecer terá o título cancelado e não poderá votar nas Eleições de 2018. Além de ficar impedido de obter passaporte, receber salários de cargos públicos e obter empréstimos em bancos oficiais.

O Piauí será o quarto Estado do Brasil a ter todo o seu cadastro de eleitores com coleta de dados biométricos. Alagoas, Sergipe, Amapá e o Distrito Federal já realizaram o cadastramento biométrico dos seus eleitores.

Ithyara Borges - Jornal O Dia